시멘트協, "공급 차질 최소화 위해 생산설비 최대 가동"

[아시아경제 김종화 기자]한국시멘트협회는 2일 "공급 차질을 최소화하기 위해 생산설비의 최대 가동, 수출물량의 내수전환, 철도화차 추가편성 노력 등 수급안정에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

협회는 최근 시멘트 공급 차질과 관련, '시멘트 공급 차질 해소를 위한 시멘트업계 입장'을 통해 이같이 밝히고, "최근 시멘트 공급 차질은 제조설비 정기대보수에 따른 일시적 생산감소와 재고부족으로 발생했다"고 설명했다.

시멘트사들은 연중 가동하는 킬른(소성로) 등 제조설비의 중요 부품교체 등 필요한 보수공사를 위해 비수기인 1~3월 중순까지 매년 정기적으로 대보수를 실시하고, 보수가 마무리되면 본격적인 성수기(4월~11월)에 시멘트를 적기 공급해 왔다.

하지만 협회는 "올해는 예년과 달리 주 52시간 근무제 시행에 따른 작업시간 단축, 중대재해처벌법으로 인한 공사 현장의 작업여건 변화, ESG경영의 일환으로 각사가 추진중인 친환경 생산설비의 신규 확충 등으로 보수기간이 늘어나면서 제조설비 가동 시간의 감소가 불가피했다"고 부연했다.

따라서 2017년 이래 3년 연속 급감했던 시멘트 수요가 지난해 4분기부터 회복세를 나타내면서 평균 126만t의 재고량이 작년말에는 82만t으로 65%수준까지 하락했다.

협회에 따르면, 시멘트 주요 운송수단인 철도화차와 벌크시멘트트레일러(BCT)차량의 부족도 원활한 시멘트 공급이 차질을 빚은 원인이다. 시멘트 주요 운송수단은 철도운송과 벌크시멘트트레일러 차량(BCT)을 이용한 육상(도로)운송과 강원도 항만에서 선박을 통해 시멘트를 운반하는 해상운송이 있다.

철도운송의 경우 코레일이 철도 이용율 저하와 비수익 노선에 해당하는 시멘트 운송용 철도 노선을 역세권 개발과 철도복선화 등으로 폐쇄하면서 수송물량의 부족(5개 노선 연간 100만t)이 발생했고, 특히 수도권 공급을 담당하는 광운대역 출하기지가 지난해 말 폐쇄되면서 더욱 심화되고 있다.

또 성수기 철도운행을 확대해야 하나 주52시간 근무제와 주5일제로 인해 탄력적인 운용에 한계가 있다는 것이 협회의 입장이다.

건설현장까지 시멘트를 운반하는 BCT차량의 운행감소도 수급에 영향을 미쳤다. 차주들이 운임 및 작업여건이 더 좋은 컨테이너 운반이나 최근 급증하는 택배 운송으로 업종을 전환하면서 BCT차량이 약 10~15% 감소했기 때문이다.

협회는 "시멘트업계는 공급 차질을 최소화하기 위해 생산설비의 최대 가동, 수출물량의 내수전환, 철도화차 추가편성 노력등 수급안정에 총력을 기울이겠다"면서 "2일 현재, 업계는 생산에 박차를 가하고 수출물량을 긴급히 내수용으로 전환하는 등 추가로 시멘트를 확보해 약 50만t 내외의 재고를 보유하고 있다"고 밝혔다.

아울러 협회는 "수도권을 중심으로 급증하는 수요를 충당하는데 다소 어려우나 일부에서 우려하는 공급 차질을 사전에 방지하고 수급을 안정시켜 건설현장의 원활한 가동이 가능토록 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

