장흥군, 올해 1/4분기 신속 집행 ‘도내 1위’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군(군수 정종순)은 올해 1/4분기 동안 신속 집행 대상액 2885억 원 가운데 916억 원을 집행해 집행률 31.75%로 전라남도 시·군 중 1위를 차지했다고 2일 밝혔다.

군은 그동안 지역 경제 활성화를 목표로 긴급 입찰, 선금 집행, 일반운영비 당겨 쓰기 등 신속 집행 추진 체계를 강화하는 노력을 펼쳐 왔다.

특히 사업부서 간 협업 체계를 활성화해 추진 상황 점검, 집행 장애 요소 해결에 초점을 맞추고 신속 집행을 추진했다.

앞으로도 일자리 창출, SOC 사업 등 주민 생활 안정과 체감 경기 회복에 파급효과가 큰 사업을 우선순위에 두고 예산 집행을 추진할 방침이다.

정종순 군수는 “코로나19로 인해 지역 경제가 매우 어려운 실정으로 적극적인 신속 집행이 필요한 상황이다”며 “전 행정력을 동원해 주요 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

