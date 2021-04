푸르덴셜생명, 13일까지 채용연계형 인턴 모집

[아시아경제 오현길 기자] 푸르덴셜생명은 오는 13일까지 채용 홈페이지를 통해 채용연계형 인턴사원을 모집한다고 2일 밝혔다.

모집 분야는 ▲고객·영업·마케팅 ▲계리·상품·자산운용 ▲디지털·IT ▲경영관리 4가지 부문으로, 모집 분야 간 중복지원은 불가하다.

지원 자격은 국내외 4년제 대학교 기졸업자 및 올해 8월 졸업 예정자로 합격 후 바로 입사가 가능한 자다. 분야별 관련 전공자 또는 유관 자격증 보유자 등은 우대한다.

서류 전형, 인적성 검사, 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 선발된 인원은 5월10일부터 5개월간의 인턴 실습 기간을 거칠 예정이며, 인턴십 기간 중 심사를 거쳐 최종 정규직으로 채용된다.

푸르덴셜생명 관계자는 "푸르덴셜생명만의 인재 육성 프로그램을 통해 미래의 금융 리더를 양성하고 새로운 성장 동력을 마련할 계획"이라며 "금융보험전문가로 성장할 창의적이고 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

