광진구, 지역경제 선도 ‘우수 중소기업’ 모집

우수한 경영력과 기술 경쟁력을 갖춘 중소기업 발굴·선정...제조업, 문화콘텐츠산업 분야 기업 대상…4월16일까지 접수

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 4월16일까지 잠재력과 경쟁력을 가진 ‘우수 중소기업’을 모집한다.

‘우수 중소기업’ 제도란 지역 내 유망한 기업을 발굴, 지역경제를 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 구가 올해 처음 시행하는 정책이다.

모집대상은 광진구에 본사 또는 공장을 두고 1년 이상 운영 중인 제조업 및 문화콘텐츠산업 분야 중소기업으로, 모집규모는 10개 내외다.

선정된 기업에는 우수 중소기업 지정 현판이 부착되며, 구 중소기업 육성기금 융자 신청 시 가점이 부여된다.

또 구 온라인 판매점 입점 시 각종 수수료와 상품 페이지 제작 지원, 기업 홍보관 및 홍보부스 전시 등 판로 확대를 위한 다양한 홍보가 지원된다.

신청을 원하는 기업은 16일까지 신청서, 소개서, 사업자등록증, 재무제표 등 구비서류를 갖춰 광진구 지역경제과로 방문 또는 우편 제출하면 된다.

자세한 사항은 구청 홈페이지 내 공고문을 참고하거나 지역경제과로 문의하면 된다.

한편, 선정결과는 경영지표, 기술경쟁력, 고용실적, 지역사회기여도 등을 기준으로 서면심사와 현장조사를 거쳐 오는 5월3일 최종 발표될 예정이다.

김선갑 구청장은 “성장 가능성이 높은 기업을 발굴, 지역의 대표기업으로 발전할 수 있도록 지원할 예정”이라며 “코로나19 장기화로 많은 기업이 어려움을 겪고 있는 만큼 함께 위기를 극복해나갈 수 있도록 더욱 적극적인 지원책을 마련하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr