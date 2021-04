합천군 코로나19 접종 모의훈련 … 인력·백신 관리능력 전 과정 점검

예방접종센터(합천체육관)서 4월 15일부터 접종



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]경남 합천군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터에서 가상 접종자 30명을 대상으로 예방접종 모의훈련을 실시했다고 1일 밝혔다.

이날 코로나19 예방접종 모의훈련에는 경상남도 합천군, 5870부대 제4대대, 경찰, 소방 등 관계기관이 참여해 실제 접종 상황을 가상해 실시했다.

오는 4월 15일 접종을 앞둔 코로나19 예방접종센터의 본격적인 운영을 앞두고 차질 없는 개소를 추진하기 위해 실시했다.

이번 모의훈련에서는 백신 준비, 예진표 작성, 예진 및 예방접종, 전산 등록, 이상 반응 모니터링, 응급 이송 등 코로나19 백신 예방접종센터의 운영 절차 및 인력, 백신 관리능력의 전 과정을 점검했다.

또한 훈련에 참관한 경남도, 경남감염병관리지원단 평가위원들의 센터 운영 전반에 대한 현장 컨설팅도 했다.

군 관계자는 “15일부터 예방접종센터에서 코로나19 예방접종을 실시하는 만 75세 이상 어르신의 접종 동의율이 현재까지 73%로 오는 4월 6일까지 읍?면사무소를 통해 접종 동의를 받고 있으니 적극 접종에 참여해 주시기 바라며, 거동이 불편한 어르신들의 이동 편의 제공을 위해 임차 버스를 운영할 계획”이라고 밝혔다.

한편 훈련 전 과정을 지켜본 문 군수는 “코로나19를 극복하는 방법은 예방접종이 최우선이라며 집단면역을 조속히 형성해 예전의 일상으로 돌아갈 것을 간절히 기원한다”고 전했다.

또 오후 2시에는 보건소 예방접종실에서 2분기 백신 접종 계획에 따라 지역재난안전대책본부 소속 공무원들과 함께 아스트라제네카 백신을 공개적으로 접종했다.

