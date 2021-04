경남도, 확진자 11명 추가 발생 … 70대 환자 사망 (종합)

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 1일 오후 1시 30분 기준으로 전날 오후 5시 이후 확진자 11명 발생했다고 밝혔다.

지역별로는 창원 6명, 진주 4명, 김해 1명이다.

창원 확진자 중 3명은 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 2934, 2936, 2942번으로 분류됐다.

2명은 타지역 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 2935, 2937번으로 분류됐다.

나머지 1명은 스스로 증상을 느껴 검사한 뒤 양성 판정을 받고 2943번으로 분류됐다. 감염경로는 조사 중이다.

진주 확진자 중 2명은 서로 가족관계로 스스로 증상을 느껴 검사한 뒤 양성 판정을 받고 2933, 2938번으로 분류됐다. 감염경로는 조사 중이다.

나머지 2명은 진주 목욕탕 관련 확진자로 격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받고 2939, 2940번으로 분류됐다. 이로써 진주 목욕탕 관련 확진자는 251명으로 늘었다.

김해 확진자 1명은 스스로 증상을 느껴 검사한 뒤 양성 판정을 받고 2941번으로 분류됐다. 감염경로는 조사 중이다.

전날 서울 신촌세브란스병원에서 입원 치료 중이던 도내 70대 환자 1명이 사망했다. 방역당국은 향후 장레와 관련된 절차에 있어 적극적으로 지원하겠다고 밝혔다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 2940명(입원 278명, 퇴원 2648명, 사망 14명)으로 늘었다.

