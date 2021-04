이재명, 비혼모 방송인 사유리 응원…"가족 형태 균일화하지 말자"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '비혼모'(결혼하지 않은 채 아이를 나은 엄마) 방송인 사유리 씨를 응원했다.

이 지사는 1일 페이스북을 통해 "사유리 씨의 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 소식에 일각에서 우려(의 목소리)가 있다고 하더라"며 "사유리 씨의 고군분투 육아기가 보고 싶다"고 밝혔다.

그는 그러면서 "아내, 두 아들과 행복하게 사는 저에게도 얼마간 생소한 모습이지만 저의 가족 형태가 행복하다고 해서 모두에게 강요할 수는 없는 노릇"이라며 "각자의 가치관, 삶의 경로와 환경에 따라 얼마든지 천차만별의 가족 형태가 형성될 수 있기 때문"이라고 설명했다.

또 "장시간 노동으로 엄마 아빠 모두 아이와 함께 시간을 보낼 수 없다면, 육아휴직 못하고 언감생심 충분한 휴가도 함께 즐길 수 없다면, 그것이야말로 행복한 가족의 모습이라고 보기 어렵다"며 "제도나 사회 문화적으로 가족 형태를 균일화하기보다 우리의 실제 삶의 양상을 바꾸는 정치가 필요하다"고 덧붙였다.

이어 "우리가 치열하게 지켜야 할 것은 오늘을 살아가는 우리의 삶이지 제도나 관습 그 자체는 아닐 것"이라며 "무척 강하게 반대하시는 분들도 계신 것으로 알지만 모쪼록 넓은 품으로 (사유리 씨를) 지켜봐 주시면 어떨까요"라고 제안했다.

앞서 비혼 출산을 한 일본 출신 방송인 사유리(41)의 KBS 2TV 스타 가족 관찰 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 소식에 일각에서 비혼을 장려하는 게 아니냐는 우려가 나왔다.

일부 종교 단체와 누리꾼은 사유리의 '슈돌' 출연이 비혼을 부추긴다며 청와대 국민청원과 KBS 시청자권익센터 등에 출연 반대 글을 올리고 있다.

