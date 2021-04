美 당국, 빌 황 '빚투' 예비조사 착수

[아시아경제 조현의 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 수십조원의 블록딜을 초래한 한국계 미국인 투자자 빌 황(한국명 황성국)의 개인투자사 거래에 대해 예비조사에 착수했다.

31일(현지시간) 블룸버그통신이 등이 소식통을 인용한 보도에 따르면 이번 예비조사는 초기 단계로 SEC의 자산운용 담당 부문이 맡고 있다.

블룸버그는 "시장의 동요가 있을 때 SEC가 이를 조사하는 것은 통상적 절차인 만큼 이번 예비조사가 본조사로 이어지지 않을 수도 있다"면서도 "불법행위가 발견되면 정식 조사로 전환될 수 있다"고 전했다.

빌 황이 이끄는 개인 투자사 아케고스 캐피털 매니지먼트는 투자은행(IB)들과 파생상품인 총수익스와프(TRS) 등을 통해 대규모 차입 거래를 하다가 마진콜(증거금 추가 납부 요구)에 몰려 큰 손실을 봤다.

빌 황 자신과 가족 등의 재산 100억달러 가량을 운용해온 것으로 알려진 아케고스는 차입 투자로 실제 투자액은 500억달러에 달한다는 시장의 관측도 있다.

관련 IB들은 손실을 최소화하려고 담보성 주식을 블록딜(대량거래)로 대거 매각했으나 노무라증권과 크레디트 스위스 등은 상당한 손실을 본 것으로 알려졌다.

한편 재닛 옐런 미 재무장관은 이날 금융안정감독위원회를 주재하면서 과거 해체했던 위원회 내 헤지펀드 감독 파트(워킹그룹)를 부활하기로 했다.

옐런 장관은 일부 헤지펀드의 과도한 차입 등을 우려 요인으로 지적하면서 "헤지펀드 감독 워킹그룹을 통해 데이터 공유와 위험 인지, 금융시스템 강화 등을 더 잘 할 수 있을 것"이라고 말했다.

