SC제일은행 마이줌통장 이벤트…최대 200만원 상품권

[아시아경제 김효진 기자] SC제일은행은 수시입출금통장인 SC제일마이줌통장(이하 마이줌통장)에 신규 가입 후 다음달부터 3개월 동안 매월 평균 잔액(이하 평잔)을 일정 금액 이상으로 유지하면 최대 200만 원 상당의 신세계상품권 모바일 교환권(이하 상품권)을 제공하는 이벤트를 오는 5월31일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

이벤트의 상품권 수령 금액은 매월 평잔을 높게 유지할수록 커진다.

SC제일은행과 처음 거래하는 고객이 마이줌통장 신규 가입 후 다음달부터 3개월 간 매월 평잔을 1000만 원 이상 유지하면 상품권 2만 원권을 받게 되며 3000만 원 이상이면 6만 원권, 5000만 원 이상이면 10만 원권, 1억 원 이상이면 20만 원권, 3억 원 이상이면 60만 원권, 5억 원 이상이면 100만 원권, 10억 원 이상이면 200만 원권을 각각 받을 수 있다.

기존 거래고객 중에서도 SC제일은행에 보유한 총 예금(입출금 및 예·적금)의 지난 3월 말 잔액 및 평잔이 100만 원 이하인 경우에는 첫 거래 고객으로 간주된다.

