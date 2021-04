오세훈 57.5% vs 박영선 36.0%…20%p 넘게 벌어져

[아시아경제 오주연 기자] 4·7 재보궐선거 여론조사 공표금지 직전에 실시된 조사에서 오세훈 국민의힘 후보가 박영선 더불어민주당 후보를 크게 앞선 것으로 나타났다.

1일 리얼미터가 뉴시스 의뢰로 지난달 30∼31일 서울 거주 18세 이상 806명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 오 후보 지지율은 57.5%로, 박 후보(36.0%)를 21.5%포인트 앞섰다. 이는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트)를 크게 벗어난 수치다.

전 연령대에서 오 후보 지지율이 앞섰으며 40대 콘크리트층에서도 오 후보가 우위를 보였다.

18~29세에서는 오 후보 지지율은 51.2%, 박 후보는 32.7%였고 사전투표에 많이 나설 것으로 기대되는 30대도 52.8% vs 39.1%로 오 후보를 더 많이 지지했다. 40대(50.7% vs 43.3%)와 50대(51.7% vs 45.8%)에서도 마찬가지였다. 특히 60세 이상(73.4% vs 24.9%)에서는 격차가 더 벌어졌다.

이념 성향별로는 보수층에서는 오 후보 지지율이 82.3%, 진보층에서는 박 후보 지지율이 74.4%로 각각 압도적인 우위를 보였고, 중도층에서는 오 후보(66.5%)가 박 후보(28.1%)를 두 배 넘게 앞섰다.

당선 가능성을 묻는 질문에 오 후보라고 답한 응답자는 62.3%, 박 후보라는 응답은 34.7%로 조사됐다. 두 후보간 격차는 27.6%포인트였다.

현재 지지하는 후보를 '계속 지지하겠다'는 응답은 87.1%에 달해 '바뀔 가능성이 있다'는 응답(11.4%)을 제쳤다. 이미 표심이 정했졌다는 뜻으로 풀이할 수 있다.

차기 대선주자 선호도 조사에서는 윤석열 전 검찰청장이 38.2%의 지지를 받아 이재명 경기지사(21.5%), 이낙연 전 더불어민주당 대표 (11.1%)를 앞질렀다.

한편 4월 7일 재보궐 선거를 일주일 앞둔 1일부터 선거 투표가 끝나는 7일 오후 8시까지는 정당 지지도나 당선 가능성을 예상하게 하는 여론조사 결과를 공개 또는 보도할 수 없다. 다만 지난달 31일까지 실시된 여론조사 결과를 공개 또는 보도하는 것은 1일 이후에도 가능하다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr





