햄버거 프랜차이즈 롯데리아가 1일 11번가 라이브방송 '라이브11(LIVE 11)'에서 신메뉴 사전 할인 판매를 진행한다.

이번 행사는 기존 판매와는 달리 2일 론칭인 신메뉴를 포함한 방송 한정 세트 등을 하루 먼저 할인된 가격에 구매 가능하다.

1일 오후 8시부터 9시까지 1시간동안 ‘LIVE 11’에서 방송이 진행될 예정이다. 제품은 신제품 버거와 핫크리스피 버거, 포테이토, 콜라 2잔이 포함된 '맵짠의 정석' 세트가 라이브 한정 제품으로 할인 판매된다. 두 버거 세트는 약 34% 할인, 맵짠의 정석 세트는 약 44% 할인 판매한다.

라이브 진행은 개그맨 이상준 씨가 맡는다. 구매 인증 고객 대상 모바일 금액권이나 치즈스틱을 총 330명에게 증정하는 추가 이벤트도 진행할 예정이다.

