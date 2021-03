CJ올리브영 “립스틱도 라방으로”…올라이브 편성 확대

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 이달부터 실시간 방송 쇼핑 서비스 ‘올라이브’를 기존 월 2회에서 주 1회로 확대 편성한다고 1일 밝혔다.

뷰티 전문 모바일 생방송 올라이브는 특별한 쇼핑 혜택뿐 아니라 신선한 재미를 선사하며 고객들로부터 호응을 얻고 있다. 상품 제형이나 발색 등을 실감나게 보여주는 고해상 화면도 강점이다. 올리브영은 매주 월요일 저녁 7시에 라이브 방송을 실시하며 방송 요일과 시간대를 정례화한다. 방송 횟수도 기존 월 2회에서 2배로 늘린다.

신상 티켓팅은 매월 셋째 주 월요일로 편성했다. 올리브영에 입점한 신상품을 가장 빠르게 만나고, 선착순 0원에 득템도 할 수 있는 방송이다. 이외 방송에서는 주요 입점 브랜드와 협업해 매회 다른 인기 상품과 트렌드를 소개한다. 또한 기초, 색조화장품 등 뷰티 중심이었던 라이브 방송 상품을 올해 헬스 부문으로도 확대할 계획이다.

올리브영 관계자는 "지난해 라이브커머스 신시장 안착에 집중했다면 올해에는 상품과 콘텐츠 고도화, 옴니채널 시너지 강화에 방점을 두고 차별화 경쟁력을 적극 키워나갈 예정“이라며 “매주 올리브영만이 보여줄 수 있는 라이브 방송을 선보이며 No.1 헬스앤뷰티 전문 라이브로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

