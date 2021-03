삼본전자, KH일렉트론으로 사명 변경

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사 삼본전자 삼본전자 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 1,245 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,245 2021.04.01 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 삼본전자, '써클 Re: 홍월침식' 정식 출시[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close 가 사명을 ‘KH일렉트론(KH Electron) 주식회사’로 변경한다고 1일 밝혔다.

삼본전자는 사명을 바꾸고 사업을 다각화해 재도약한다는 계획을 세웠다.

삼본전자는 지난달 31일 열린 정기주주총회에서 상호 변경, 정관 일부 변경, 감사 선임 안건 등을 승인했다.

삼본전자는 사명 변경과 새로운 CI 발표가 급변하는 경영 환경 속에서 낡은 이름을 바꿔 변화와 혁신을 추구하기 위한 것이라고 설명했다.

