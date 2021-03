우리은행, '마통' 뚫고 쓰지 않으면 한도 축소

[아시아경제 오주연 기자] 우리은행에서 마이너스통장(마통) 신용대출을 받아놓고 사용하지 않으면 한도 금액이 축소된다.

31일 은행권에 따르면 우리은행은 다음달 1일부터 마통 신용대출 상품을 연장하거나 재약정하는 경우, 최근 3개월 또는 약정기간 내 마통 한도사용율 중 큰 값이 10%를 밑돌면 마통 한도금액을 10% 감액하기로 했다. 한도사용율이 5% 미만이면 20% 축소한다.

최대 1억원 한도의 마통을 뚫어놓고 10%인 1000만원보다 적게 사용하면 신용대출을 연장하거나 재약정할 때 한도 금액을 9000만원으로 줄인다는 얘기다.

이는 4월1일 이후 신용대출 상품을 연장하거나 재약정하는 경우 등에 적용된다.

대상 상품은 ▲우리 주거래 직장인대출 ▲WON하는 직장인대출 ▲직장인우대신용대출을 비롯한 총 28개 상품으로 일부를 제외한 거의 모든 신용대출 상품이 해당되는 셈이다.

다만 대출 금액이 2000만원 이하인 경우는 제외된다.

앞서 KB국민은행도 작년 7월 말부터 약정금액이 2000만원을 넘는 신규 또는 기한연장 마통에 대해 소진율에 따라 대출한도를 축소하는 제도를 운영하고 있다.

