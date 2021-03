"코로나19 타격" 호텔롯데, 지난해 영업손실 4976억…적자전환

매출 3조8445억원, 직전해 대비 반토막

"내국인 고객 타깃 다양한 상품 개발 나설 것"

[아시아경제 김유리 기자] 호텔롯데가 지난해 코로나19 여파로 면세·호텔 사업이 동시에 고전을 면치 못하면서 5000억원에 달하는 영업손실을 냈다.

호텔롯데는 31일 사업보고서를 통해 지난해 매출이 3조8445억원으로 직전해 대비 48.0% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 4976억원으로 직전해 영업이익 3183억원에서 적자전환했다. 호텔롯데가 연간 기준 영업손실을 낸 것은 2017년 이후 3년 만이다.

호텔사업부문 매출은 4950억원으로 45.4% 감소했다. 면세사업부문 매출은 3조1494억원으로 48.4% 줄었다. 롯데월드를 운영하는 월드사업부문 매출은 1245억원으로 60.0% 급감했다.

호텔롯데는 "코로나19로 인한 국내·외 호텔과 면세점 매출 하락으로 실적이 저조했다"며 "지난해 방한 외국인 수가 직전해 대비 86% 이상 크게 감소한 영향도 컸다"고 설명했다.

올해는 내국인 고객을 타깃으로 한 다양한 상품 개발을 통해 매출을 활성화한다는 방침이다. 호텔롯데는 "2021년 백신 접종을 통해 집단 면역 형성이 이뤄지는 시점부터 보복성 소비와 맞물린 폭발적인 관광 수요 회복이 기대된다"고 말했다.

