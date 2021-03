[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 31일 오후 정부세종청사에서 개최된 ‘제1차 위클리 주택공급 브리핑’에서 영등포 주택공급 개발과 관련해 발언했다.

이 날 브리핑은 3080+ 대책 추진현황과 제1차 도심사업 후보지 발표 등 대도시권 주택공급방안에 대한 내용으로 진행됐다.

채현일 구청장은 "도심사업 후보지로 선정된 영등포 지역의 개발 필요성"을 강조, "지역 주민들과의 심도 깊은 소통과 연대, 정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 영등포 주택공급 대책을 적극 지원해나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr