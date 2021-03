보성군 장학재단, 초·중·고교·대학생 대상 장학금 신청 받아

성적우수, 복지, 미래인재 등 5개 분야, 214명 1억7400만 원 지원 예정

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군장학재단(이사장 박호배)은 지역발전을 선도할 우수 인재를 발굴·육성하고자 올해 상반기 초·중·고교·대학생 대상으로 장학생을 내달 16일(금)까지 모집한다고 31일 밝혔다.

신청자격은 본인 및 부모(친권자)가 공고일 현재 보성군에 1년 이상 주소를 두고 실제 거주하고 있는 초·중·고교생과 대학생(대학생 본인은 타 지역 주소 인정)으로 선발분야는 성적우수 66명, 특기자 16명, 복지 58명, 미래인재 29명, 군정발전유공 45명 등 5개 분야로 총 214명을 선발할 예정이다.

신청은 해당학교 및 주소지 읍·면사무소에 구비서류를 첨부하여 제출하면 된다.

선발은 선발요강에 의거 해당학교 및 읍·면사무소에서 1차 심사를 거쳐 재단 이사회를 통해 최종 결정된다.

장학금은 오는 6월 중에 지급할 계획이다.

관련 사항은 재단 사무국으로 문의하기 바라며, 자세한 내용은 보성군청 홈페이지 공지사항을 참고하면 된다.

현재 보성군장학재단은 장학생 선발, 명문고 육성, 전문계고 특기적성 계발, 지역교육발전시책사업 등 장학사업으로 4개 분야, 2억 7900만 원을 지원하며, 올해 하반기에도 장학생을 선발해 장학금을 추가 지원할 계획이다.

호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr