금호미쓰이화학, 화양면 서이마을에 농촌사랑 꾸러미 전달

전날 경로당과 마을주민에 사랑의 물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 금호미쓰이화학 여수공장과 쌍봉종합사회복지관이 전날 화양면 서이마을 주민 23세대에 농촌사랑 꾸러미와 경로당에 공기압마사지기 3대를 지원했다고 31일 밝혔다.

농촌사랑 꾸러미는 어르신들이 끼니를 거르지 않도록 마스크와 돼지고기, 라면, 김, 참치캔 등으로 채워졌다.

금호미쓰이화학 여수공장은 지난해부터 남면 횡간도와 자매결연을 맺고 이미용서비스, 수지침서비스, 방충망교체, 경로동 보수 및 물품 기증 등 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있다.

특히 올해에는 화양면 마을과 일사일촌 자매결연을 맺기 위해 준비 중이다.

금호미쓰이화학 손영원 여수공장장은 “이번 물품지원이 어르신들의 지친 마음에 조금이나마 위로가 되길 바란다”면서 “소외된 농어촌 마을을 찾아 지속적인 사회공헌활동을 추진하며 농촌사랑을 실천하겠다”고 말했다.

박보근 화양면장은 “어르신들에게 꼭 필요한 물품을 관내 외진 곳까지 따뜻한 마음을 전해주신 금호미쓰이화학에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

