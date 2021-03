NHN, 순천 데이터센터 구축 "3000억원 투자"

[아시아경제 부애리 기자] NHN은 전라남도, 순천시와 함께 공공클라우드 데이터센터·스마트 IT 산업 밸리 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

NHN은 데이터센터 구축과 데이터 서비스 제공을 위한 전문 법인 'NHN 엔터프라이즈㈜'를 지난 26일 신설했다.

이번 협약으로 NHN엔터프라이즈㈜는 순천시에 20년간 3000억원을 투자해 클라우드 데이터센터와 스마트 IT 산업 밸리를 구축하고 인재양성, 공공 데이터 클라우드 전환 등의 사업을 진행한다.

이번 구축되는 클라우드 데이터센터는 정부가 지정한 공공 클라우드센터로 2025년까지 전라남도 소재 공공기관의 정보시스템 이전 등을 대응한다.

전라남도는 순천에 조성되는 클라우드 데이터센터를 중심으로 데이터 기반의 IT 산업을 활성화하고, IT 인재양성, 연관기업 유치 등 양질의 일자리가 만들어지는 미래형 첨단산업 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

김동훈 NHN엔터프라이즈㈜ 대표는 "NHN 클라우드 기술력을 앞세워 전라남도, 순천시와 적극 협력해 경쟁력을 갖춘 공공 클라우드 데이터 센터를 구축하고 데이터신사업 생태계 조성을 위해 최선을 다할 것"이라며 "국내 클라우드 전환과 기술 저변 확대를 위해 앞장서 나가겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr