전남도교육청, 학교 회계 ‘묻고 답하기’ 배포

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 학교 회계를 쉽게 이해할 수 있도록 학교 회계 영상과 안내 책자를 제작해 영상은 유튜브와 업무포털에 탑재하고, 책자는 단위학교에 배포한다고 31일 밝혔다.

이번 영상은 기존 설명서와 지침이 관심을 끌지 못한다는 현장 의견을 반영해 학생과 교직원이 함께 출연해 학교 현장에서 실제 일어날 수 있는 사례를 소개함으로써 학교 회계에 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 제작했다.

학교 회계 영상은 총 4편으로 제작해 1편은 학교 회계의 개요, 본예산, 추경, 성립전예산 등 예산 전반에 대한 내용을 담았다. 2~4편은 학교 현장에서 궁금해하는 사항 중 가장 관심도가 높은 업무추진비, 학급운영비, 교단환경개선사업비 집행 등에 관해 실제 사례 위주로 안내할 예정이다.

또 영상을 보고 높아진 회계 분야 관심도를 ‘묻고 답하기’ 책자를 통해 깊이 있게 확인할 수 있도록 배려했다.

‘학교 회계 묻고 답하기’책자는 학교 회계에 익숙하지 않은 교직원, 저경력 교사 등을 위해 가장 필수적이고 궁금한 사항을 알기 쉽게 구성해 이해도를 높이는 데 중점을 뒀다.

윤명식 예산과장은 “이번에 제작한 학교 회계 맞춤형 영상과 안내서가 학교 회계를 어렵게 생각했던 교직원의 관심과 이해도를 높여 줄 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로 학교 구성원들이 궁금해하는 학교 회계 분야에 대한 맞춤형 영상을 제작하는 등 현장 밀착형 지원을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr