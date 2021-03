경찰, 박원순 성폭력 피해자 신원 공개한 네티즌 검찰 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 박원순 전 서울시장 성폭력 피해자의 신원을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개한 1명을 기소 의견으로 검찰에 송치한 것으로 알려졌다.

31일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사대는 박 전 시장 성폭력 피해자의 실명과 직장명을 네이버 밴드와 블로그에 게시한 혐의(성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반)를 받는 A씨를 지난 17일 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

피해자 B씨를 지원해온 여성·시민단체 연대체 '서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동'은 피해자 신원을 온라인에 공개한 A씨 등 성명불상자 2명을 지난해 10월 경찰에 고소한 바 있다.

경찰 관계자는 "수사 결과 성명불상자 2명은 동일 인물"이라고 설명했다.

한편 B씨의 실명이 담긴 편지를 공개한 민경국 전 서울시 인사기획비서관과 게시물을 공유한 김민웅 경희대 미래문명원 교수에 대한 수사는 계속 진행 중인 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr