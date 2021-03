[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 최신원 SK네트웍스 회장의 횡령·배임 혐의와 관련해 전 SK그룹 고위 관계자를 불러 조사한 것으로 알려졌다.

31일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 최근 전 SK그룹 재무담당 임원 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

검찰은 A씨를 상대로 임원 재직 당시 계열사 유상증자 경위, 범행 인지 여부 등을 확인한 것으로 전해졌다.

한편 검찰은 최 회장을 재판에 넘긴 뒤에도 전·현직 고위 관계자들을 잇달아 불러 조사를 진행 중이다. 그룹 차원의 범행 가담 여부가 대상으로 최 회장은 SK네트웍스 등 자신이 운영하는 6개 회사에서 2235억원 상당을 횡령·배임한 혐의로 이미 구속기소됐다.

