"만우절이다"…롯데제과, '메론먹는 죠스바' 200만개 한정 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 이색 아이스바 ‘메론먹은 죠스바’를 출시했다고 31일 밝혔다.

‘메론먹은 죠스바’는 롯데제과의 대표 아이스바인 ‘죠스바’의 속에 기존의 딸기 맛 대신 멜론 맛의 아이스 믹스를 넣은 것이 특징이다. 겉모양은 기존 ‘죠스바’ 모양 그대로다. 상어를 닮은 듯한 특유의 유선형 모양에 짙은 회색을 띄고 있다.안에는 연녹색의 멜론 맛 아이스크림 믹스가 들어 있다.

롯데제과는 1983년 출시된 ‘죠스바’가 40년 가까이 고수해온 오렌지와 딸기 맛의 조합에 변화를 준 것 만으로도 마니아층에겐 반전의 맛과 재미를 줄 수 있어 호기심을 자극하기에 충분할 것으로 기대하고 있다.

‘메론먹은 죠스바’는 200만개 한정판으로, 만우절을 앞두고 아이스바 마니아들에게 재미를 선사하기 위해 기획됐다. 가격은 권장소비자가 기준으로 800원이다.

한편 롯데제과는 지난해 4월에도 만우절 기획상품으로 ‘죠크박바’를 선보여 1주일만에 180만개가 완판됐다.

