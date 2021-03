'2억개 판매' 동원F&B 덴마크 명화 시리즈, 밀크티 신제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 '덴마크 명화 밀크티' 2종을 출시했다고 31일 밝혔다.

제품은 덴마크 로얄 밀크티, 덴마크 블랙슈가 밀크티 등으로 구성됐다. '덴마크 명화 밀크티' 2종은 동원F&B가 2007년 출시한 프리미엄 가공유 덴마크 명화 시리즈를 컵 용기에 담아 새롭게 내놓은 제품으로, 세계 고전 명화를 패키지 디자인에 삽입해 예술적인 감성과 고급스러움을 더했다.

로얄 밀크티, 토피넛라떼, 모카라떼, 카푸치노, 민트라떼 등 5종으로 구성된 ‘덴마크 명화 시리즈’는 2007년 출시돼 현재까지 누적 판매량 2억개를 돌파했다. 회사 측은 "지난해 민트라떼를 제외한 4종이 단종돼 ‘덴마크 명화 시리즈’ 마니아들의 재출시 요청이 쇄도해 새롭게 ‘덴마크 명화 밀크티’ 2종을 선보이게 됐다"고 설명했다.

‘덴마크 로얄 밀크티’는 메이플 시럽을 넣어 향이 은은하고 달콤한 오리지널 밀크티 제품이다. ‘덴마크 블랙슈가 밀크티’는 대만의 사탕수수밀 시럽을 넣어 우바홍차의 진한 풍미와 흑당의 달콤함이 어우러진 대만식 밀크티다.

동원F&B는 각각 제품 콘셉트와 어울리는 고전 명화인 장 마르크 나티에의 ‘퐁트브로 수도원의 루이즈 공주’와 에두아르 마네의 ‘피리 부는 소년’을 패키지 디자인에 삽입해 예술적인 감성을 더했다. 또한 기존 ‘덴마크 명화 시리즈’의 유통기한이 짧아 아쉽다는 소비자들의 의견을 반영해 유통기한을 늘리고 상온 보관이 가능한 컵 용기에 담아 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 했다. 가격은 250ml에 2000원이다.

