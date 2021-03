KGC인삼공사, '홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스' 출시 한달만에 100만포 판매

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사이 ‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’ 출시 한달만에 100만포 판매를 넘어섰다고 31일 밝혔다.

KGC인삼공사는 어린이가 섭취하는 건강기능식품은 엄마들이 성분, 제형, 맛 등을 신중하게 따져 고른다는 점에서 이 같은 단기간의 폭발적인 성장은 의미가 크다고 설명했다.

‘홍이장군 키즈랩 프로바이오틱스’는 홍삼과 프로바이오틱스 소재가 결합된 제품이다.

특히 홍삼 식이섬유를 먹고 자란 유산균이 홍삼을 먹지 않은 유산균 대비 최대 1.6배 증식 능력이 향상됨을 밝혀내고, 이를 기반으로 ‘홍삼을 이용한 유산균 배양 특허 공법’ 기술을 적용했다. 어린이에게 필요한 프로바이오틱스 7종을 배합하고 유산균의 성장과 생존을 위한 4종 복합 프리바이오틱스도 함께 담았다.

김형숙 정관장 브랜드실장은 “국내 최초 어린이 건강기능식품을 개발한 정관장 연구진의 기술력이 담긴 차별화된 제품으로 보답하겠다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr