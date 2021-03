강원도 삼척 산불, 2시간여 만에 진화 완료

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 강원도 삼척 산불이 발생 2시간여 만에 진화됐다.

30일 산림청 중앙산불방지대책본부에 따르면 산불은 이날 오후 2시 11분경 강원도 삼척시 가곡면 탕곡리 인근에서 발생했다.

산불발생 후 산림청은 현장에 산불진화헬기 8대와 지상인력 160명을 긴급 투입해 오후 3시 53분경 주불진화를 완료했다.

산불은 산림 인근에서 발화돼 야산으로 옮겨 붙은 것으로 추정된다.

현재 산림청은 정확한 산불발생 원인과 피해면적을 조사하는 중이다.

산림청 중앙산불방지대책본부 고락삼 과장은 “사소한 부주의로 발생한 산불이라도 산불 가해자는 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다”며 “건조한 날씨 속 산불예방을 위해 산림 인근 주민과 등산객은 입산 시 화기 사용을 삼갈 것을 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr