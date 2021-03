[특징주]피씨엘, 의료기기 공급계약 소식에 5%대 강세

[아시아경제 박지환 기자] 30일 오후 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 49,950 전일대비 1,900 등락률 +3.95% 거래량 378,703 전일가 48,050 2021.03.30 14:54 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제피씨엘, 7200만원 규모 의료기기 공급계약 체결피씨엘, 4400만원 규모 의료기기 공급계약 체결 close 주가가 5%대 강세다.

이날 오후 2시29분 기준 피씨엘은 전 거래일 대비 2750원(5.72%) 오른 5만800원에 거래되고 있다.

피씨엘은 12억원 규모의 의료기기 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 최근 매출액 대비 3346.47% 수준이다. 계약기간은 이달 30일부터 5월30일까지다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr