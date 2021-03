조선대 ‘대학행정서비스 우수사례’ 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 최근 우수 행정서비스 운영 사례를 발굴해 구성원들에게 공유, 확산시키기 위해 ‘대학행정서비스 우수사례 및 인증 시상식’을 개최했다고 30일 밝혔다.

조선대는 지난 2019년부터 행정서비스 질을 향상시키기 위해 부서컨설팅을 수행하고 있다.

올해는 18개 부서(누적 45개)에 대한 컨설팅을 진행했으며, 5년 내 전 부서에 대한 컨설팅을 마치는 것을 목표로 하고 있다.

지난달에는 대학행정서비스 컨설팅을 통해 교수학습지원센터의 ‘E-Learning지원팀’이 코로나19에 적극적으로 대응한 우수사례로 선정됐다.

선정 방식은 지난해 실시된 교육수요자 만족도 조사와 건의사항 처리 결과 및 내용 등을 분석한 결과를 근거로 했다.

E-Learning지원팀은 코로나19 상황 속에서도 온라인수업에 대한 수요 및 요구사항을 수집해 적극 반영하며 좋은 평가를 받았다.

또 온라인수업 콘텐츠를 제작하는 방법을 수시로 안내하고, 우수콘텐츠 공모전을 열어 우수사례를 공유하는 등 온라인 수업의 전반적인 질을 향상시키는 데 기여했다.

E-Learning지원팀의 우수사례는 교육혁신원 홈페이지 및 업무포털의 ‘2020학년도 대학 교육행정 서비스 CQI를 위한 부서 컨설팅 결과 보고서’에 공유될 예정이다.

