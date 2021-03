대창기업(주), 순천시에 이웃돕기 성금 500만원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전날 대창기업(주)(대표 오형봉)에서 관내 저소득층 및 취약계층을 위해 이웃돕기 성금 500만원을 기탁받았다고 30일 밝혔다.

이날 기탁된 성금은 전남사회복지공동모금회를 통해 관내 취약계층에 사용될 예정이다.

대창기업(주) 오형봉 대표는 “작은 정성이지만 지역의 어려운 이웃을 위해 나눔 활동에 동참하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다.”고 말했다.

허석 순천시장은 “모두가 어려운 시기에 지역사회를 위해 나눔을 실천한 대창기업에 감사하다”며 “도움이 더욱 절실한 이웃들에게 따뜻한 손길이 전달될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, 순천시 연향동에 위치한 대창기업(주)은 음식물류 폐기물 처리 전문기업으로 순천시 인재육성장학금 후원 및 코로나19 특별모금, 이웃돕기 성금 기탁 등으로 지역 내 어려운 이웃을 위한 나눔을 꾸준히 실천하고 있다.

