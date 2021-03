마켓컬리 "김포물류센터 기반, 새벽배송 수도권 밖으로 확장"

김포 물류센터, 8만2644㎡(약 2만5000평) 규모

국내 최대 규모 'QPS' 도입, 일평균 박스 44만개까지 처리 가능

"상반기 내 새벽배송 지역 수도권 바깥으로 확대 예정"

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리가 올 상반기 새벽배송 지역을 수도권 이외 지역까지 확대한다.

김슬아 컬리 대표는 30일 경기 김포시 신선물류센터에서 기자간담회를 열고 "김포물류센터를 기반으로 일평균 처리량을 2배로 확대하는 한편, 현재 수도권으로 한정된 새벽배송 지역을 상반기 내로 수도권 바깥까지 확장한다"고 밝혔다.

컬리가 최근 오픈한 김포물류센터는 신선식품 물류센터로는 국내 최대 규모다. 총 8만2644㎡(2만5000평) 크기로 서울 장지 물류센터 등 기존 운영해 오던 4곳을 모두 합한 면적의 1.3배 규모다. 상품 신선도 유지를 위해 김포 물류센터에 냉장, 냉동, 상온센터를 전부 갖췄다는 게 큰 특징이다.

김 대표는 "김포물류센터 오픈으로 일 평균 처리 가능 주문이 기존 약 22만 상자(새벽·택배배송 합계)에서 두 배 가량 늘어난 44만 박스로 늘었다"고 설명했다. 서울 송파구 장지물류센터는 수도권 동남권을 주로 맡고, 김포물류센터는 서북부 지역을 집중 담당해 배송 효율을 높인다는 계획이다. 현재 수도권 지역에만 서비스하고 있는 새벽배송을 상반기 내 수도권에서 가까운 인구밀집지역까지 확대할 수 있게 된 배경이기도 하다.

김포물류센터는 자동화 시스템 'QPS(Quick Picking System)'가 도입됐다는 점도 큰 특징 중 하나다. 지난 5년 간 신선식품 물류센터를 운영해 온 컬리의 경험과 LG CNS의 기술력을 함께 녹였다는 설명이다. QPS는 장지물류센터에 적용된 'DAS(Digital Assorting System)'와 달리 상품 분류 담당자가 레일을 통해 자신 앞으로 이동한 상품을 시스템 지시에 따라 상자에 담고, 바로 이어 포장 단계로 넘길 수 있도록 설계돼 신속한 처리가 가능하다.

장지 DAS는 주문을 200건씩을 모아 처리하는 방식을 채택했으나 김포 QPS는 실시간 픽킹(Picking)과 팩킹(Packing)이 가능한 시스템으로 주문량 변화에 따른 유연성도 확보했다. 작업 동선 최소화를 통해 근무자의 피로도를 줄이고 집중력을 높여 생산성을 향상시킨 부분도 QPS의 장점이다.

컬리는 QPS가 신선식품을 운영하기 위한 최적의 시스템이라고 판단했다. 김 대표는 "영국의 온라인 식료품 유통사인 '오카도(OCADO)'는 로봇 시스템 적용을 통한 완전 자동화를 갖췄으나 입출고에 많은 시간이 소요돼 주문이 몰리는 시간에 탄력적 운용이 어렵다. 냉동센터는 시스템 검증이 안된 한계가 있다"며 "적정 자동화와 인력이 효율적으로 결합된 마켓컬리 QPS는 매일 입출고가 이뤄지는 신선식품에 적합하다"고 설명했다. 오후 7시부터 11시까지 주문이 몰리는 새벽배송 서비스에 탄력적으로 대응하기도 수월하다는 평가다. 그 결과 컬리 김포물류센터는 같은 주문량을 처리할 때 장지 센터 대비 인력 20%를 감축하는 효과를 얻었다.

이준호 LG CNS 스마트 F&C사업부 상무는 "마켓컬리 김포 센터는 QPS, 주문 처리 최적화 알고리즘 등 다양한 최신 IT 기술을 통해 폭증하는 온라인 주문에도 유연하게 대처할 수 있는 물류 체계를 갖추게 됐다"며 "마켓컬리가 고객에게 최고의 서비스를 선보일 수 있도록 앞으로도 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 "컬리는 이번 김포물류센터 개장과 함께 고객 확대를 목표로 수도권 외 지역 확장을 준비하고 있다"며 "이번 물류센터 확장이 국내 대표 새벽배송 기업으로서 더 큰 성장을 이루기 위한 도약의 발판이 되기를 바란다"고 말했다.

