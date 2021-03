한은 "1분기 지역경기, 수도권 중심으로 다소 개선"

한국은행 지역경제보고서

[아시아경제 김은별 기자] 1분기 지역경기가 수도권을 중심으로 전분기보다 다소 개선되는 모습을 나타냈다. 코로나19 영향이 지속되면서 서비스업 등의 부진은 이어졌지만, 수출 회복 등에 힘입어 제조업 생산이 증가세를 보인 영향이다. 다만

한국은행은 30일 '지역경제보고서(2021년 3월)'에서 "1분기 중 권역별 제조업 생산 동향을 보면 수도권과 충청권, 호남권, 대경권 등이 소폭 증가했다"며 이같이 밝혔다. 동남권 및 강원권은 보합, 제주권 제조업 생산은 소폭 감소했다.

수도권은 데이터센터 투자 재개 등 글로벌 수요가 늘면서 반도체 생산이 늘고, 중국시장 인프라 투자가 확대되며 기계장비도 증가했다. 충청권 역시 반도체와 석유화학 및 의약품 생산이 늘었다. 호남권은 조선·석유화학 생산이 늘었고 대경권은 휴대폰과 디스플레이 생산이 긍정적 영향을 미쳤다.

그러나 동남권은 석유정제가 줄었고, 강원권은 시멘트가 내수 출하를 중심으로 전분기 수준에 머물렀다. 제주권에선 외식수요가 위축되면서 알콜음료와 식료품 생산이 줄었다.

1분기 중 서비스업 생산은 전분기에 비해 제주권이 소폭 늘고, 동남권 및 호남권이 소폭 감소한 가운데 나머지 권역은 보합 수준을 보였다. 한은은 "향후 서비스업 생산은 코로나19 확산, 백신 접종 진행속도 등에 따른 불확실성이 높은 가운데 정부의 재난지원정책 등에 따른 소비심리 회복에 힘입어 수도권 등 대부분의 권역이 소폭 증가할 전망"이라고 전했다.

소비는 수도권이 소폭 증가했고, 동남권은 소폭 감소했으며 나머지 권역은 보합 수준을 보였다. 지난달 사회적 거리두기 단계가 완화되고 소비심리가 회복되면서 수도권에서는 음식료품, 화장품 등을 중심으로 소비가 소폭 늘었다. 설비투자는 수도권, 충청권, 호남권 및 대경권이 소폭 증가했고 나머지 권역은 전분기 수준에 머물렀다. 수출은 수도권 등 대부분 권역에서 증가했다.

한은 관계자는 "향후 지역 경기는 수출 호조에 힘입어 제조업 생산, 설비투자 등이 회복흐름을 유지하고 서비스업 생산 등도 부진이 완화되면서 대체로 완만한 개선세를 보일 전망"이라고 전했다. 다만 "코로나19 전개 양상, 백신 접종 상황 등에 따라 전망의 불확실성은 높다"고 덧붙였다.

