KB證 '언택트 써밋' 개막…CEO 등 VIP고액 1900명 참여

ESG 관련 특강으로 개강…반도체, 2차전지, AI 등 다양한 분야 전문가 강연 마련돼

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 기업 경영진 및 고액 자산가를 대상으로 개최한 명사 강연 행사에 기업 최고경영자(CEO) 등 VIP고객 1900여명이 참여했다.

KB증권은 지난 24일 이 같은 '2021 KB증권 프리미어 써밋' 개강 특강을 진행해 이 같은 호응을 얻었다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 기업 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), 예비 CEO 및 고액자산가(HNW) 고객을 초청해 진행되며 오는 11월24일까지 총 9개월간 열린다.

지난 24일 열린 개강 특강에는 이재혁 고려대 교수가 최근 화두로 떠오른 ESG(환경·사회·지매구조) 경영에 대해 설명했다. 이와 함께 신동준 KB증권 리서치센터장의 올해 증시 전망과 자산배분전략 특강이 이어졌다. 이날에만 CEO 등 VIP고객 1900명이 넘게 참여해 큰 인기를 끌었다는 설명이다.

남은 기간 동안 정재승 한국과학기술원(KAIST) 교수, 유현준 홍익대 교수 등의 강사진이 세계정세, 글로벌경제, 바이오 등 다양한 분야에 대해 특강을 진행한다. 또한 KB증권 자산관리 전문가들의 부동산, 증시전망, 세무전략 등 자산관리 솔루션도 제공된다. 행사 참가 신청은 KB증권 영업점 PB를 통해 가능하다.

한편 KB증권은 지난 25일부터 '프라임클럽' 서비스 구독 고객 대상으로 투자 정보를 소개하는 세미나도 진행 중이다. '프라임클럽'은 소액투자자 및 온라인 고객들이 매월 일정 금액을 내면 금융전문가(프라임PB)로부터 자산관리를 받을 수 있는 일종의 구독형 서비스다. 지난해 4월 출시 이후 회원 16만명을 확보했다.

박정림 KB증권 사장은 "최근 시장 변동성이 확대되고 있는 국면에서 비대면 채널을 활용하여 고객에게 최적의 투자솔루션을 제공할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 프리미어 써밋을 비롯하여 다양한 분야 전문가들의 혜안을 접할 수 있는 프리미엄 컨텐츠를 지속적으로 제공해 나갈 예정"이라고 말했다.

