화이자·모더나, 한 번만 맞아도 예방효과 80%

[아시아경제 조현의 기자] 화이자와 모더나의 코로나19 백신을 한 번만 맞아도 예방 효과가 80%에 달하는 것으로 나타났다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 29일(현지시간) 지난해 12월 14일부터 이달 13일까지 의료기관 종사자 3950명을 대상으로 한 연구 결과를 발표했다.

CDC가 백신의 효과를 관찰한 결과 1차 접종 후 2주 뒤부터 예방 효과가 80%를 기록했다. 2차 접종까지 마치면 예방 효과가 90%를 웃돌았다.

CDC는 "(화이자·모더나와 같은) mRNA 코로나19 백신이 실제 환경에서도 증증도와 관계없이 효과가 있음을 보여준다"며 "접종 가능한 모든 사람이 맞을 것을 권장한다"고 말했다.

앤서니 파우치 국립알레르기·감염병연구소(NIAID) 소장이 2차 접종의 중요성을 강조하고 있는 가운데 이번 연구로 2차 접종을 완료하는 것보다 그 물량으로 더 많은 사람에게 1차 접종을 해야 한다는 주장과 충돌하는 것 아니냐는 전망이 나온다.

미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)의 폴 오피트 위원은 CNBC에 "사람들이 1차 접종만으로도 충분하다고 여길까봐 우려한다"며 "화이자와 모더나 백신은 2차 접종을 해야 백신 효과가 오래 간다"고 설명했다.

한편 이번 연구는 미국 내 8개 지역에서 진행됐다. 참가자 대부분은 만성 기저질환이 없는 백인 여성이었다.

