7월부터 국민연금 보험료 최대 1만8900원 인상

기준소득월액 상한액 524만원·하한액 33만원으로 상향조정

[아시아경제 김지희 기자] 국민연금 보험료가 오는 7월부터 최대 1만8900원 인상된다.

보건복지부는 오는 7월1일부터 국민연금 보험료의 산정 기준인 기준소득월액 상한액이 524만원으로 상향 조정된다고 30일 밝혔다. 현행 상한액은 503만원이다. 하한액 역시 33만원으로 바뀐다.

국민연금 보험료 산정의 기준이 되는 기준소득월액 조정은 국민연금법 시행령 제5조에 따라 전체 가입자 평균 소득의 최근 3년간 평균액 변동률 4.1%를 반영한 결과다.

이번 조정으로 국민연금 최고 보험료는 전년보다 1만8900원이 인상된 47만1600원이 되고, 최저 보험료는 900원 인상된 2만 9700원이 된다. 상·하한액 조정으로 일부 가입자는 보험료가 인상되지만, 연금급여액 산정에 기초가 되는 가입자 개인의 생애 평균소득월액이 높아져 연금수급 시 더 많은 연금급여액을 받을 수 있다.

이형훈 보건복지부 연금정책국장은 “올해 1월에는 물가변동률 0.5%를 반영해 수급자의 연금급여액을 인상한 바 있다"며 "올해 7월에는 평균소득의 3년간 평균액 변동률 4.1%를 반영한 기준소득월액 상·하한액 조정에 따라 상·하한액에 해당하는 일부 가입자는 보험료가 증가하지만 수급연령 도달 시 더 많은 연금급여액을 받게 될 것”이라고 말했다.

