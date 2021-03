경기도, 기본형 공익직불금 내달 1일부터 접수

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 1일부터 '2021년 기본형 공익직불금' 접수를 시작한다.

공익직불제는 농업활동을 통해 식품안전, 환경보전, 농촌유지 등 사람과 환경을 위한 공익 창출을 유도하기 위한 것으로 '기본직불제도'와 '선택직불제도'로 나눠 농업경영정보를 등록한 농업인ㆍ농업법인에게 보조금을 지급하는 제도다.

기본직불제도는 농지면적 0.5ha 이하 일정 요건을 갖춘 소규모 농가에 면적에 관계없이 연간 120만원의 소농직불금을 지급한다. 그 외 농업인에게는 면적 구간별로 기준 면적이 커질수록 지급 단가가 낮아지는 차등 단가를 적용한 ha당 100만~205만원의 면적직불금을 지급한다.

지원은 지급 대상 농지에서 대상 농업인이 영농에 종사하고 있는 경우다. 대상 농지는 2017년부터 2019년까지 1회 이상 직불금을 지급받은 실적이 있는 농지다.

대상 농업인은 2016년부터 2019년까지 1회 이상 직불금을 지급받은 농업인이다. 올해 주의할 점은 임대차계약서 또는 이에 준하는 서류 제출 시에만 신청이 가능하다.

지난해에는 임차농업인이 임대차계약서 제출이 어려웠을 때 읍ㆍ면ㆍ동장의 확인서로도 신청이 가능했다. 신청은 오는 5월31일까지며 사전 배부받은 신청서를 작성해 농지소재지 읍면동사무소에 제출하면 된다.

김기종 도 친환경농업과장은 "공익직불제 시행 2년차를 맞아 대상자 누락과 부정수급이 없도록 사업신청, 서류점검 과정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

기본형 공익직불금 신청 및 접수 관련 정보는 농식품부 공익직불제 전용홈페이지(https://www.mafra.go.kr/gong)에서 확인할 수 있다.

기타 문의는 각 읍면동 및 농관원 콜센터(1644-8778)로 하면 된다.

