위니아딤채, '2021 대한민국 브랜드스타' 5개 부문 1위 선정

위니아딤채가 브랜드가치 평가 회사 브랜드스탁에서 발표한 '2021 대한민국 브랜드스타'에서 김치냉장고, 프리미엄 냉장고, 에어워셔 가습기 등 5개 부문에 1위로 선정됐다고 30일 밝혔다.

올해로 23회차를 맞은 '대한민국 브랜드스타'는 국내 산업 주요 부문별 브랜드 가치 1위인 기업을 선정하고 발표하는 브랜드 가치 평가 인증제도다. 브랜드 가치 평가회사 브랜드스탁의 브랜드 가치 평가모델인 BSTI를 바탕으로 선정된다.

위니아딤채는 2021 대한민국 브랜드스타에서 총 5개 부문에 1위를 차지했다고 밝혔다. 딤채가 김치냉장고 부문에 22년 연속 1위로 선정됐으며, 위니아 프리미엄 냉장고는 프리미엄 냉장고 부문에 8년 연속 1위로 뽑혔다. 또 위니아 에어워셔 가습기는 에어워셔 가습기 부문에 9년 연속 1위를, 위니아 전자동 세탁기와 위니아 전자레인지는 올해 처음 각 부문에서 신규 1위에 선정됐다.

위니아딤채 관계자는 "앞으로도 혁신적인 제품들을 지속적으로 개발해 대한민국 3대 가전사로 입지를 넓혀 고객에게 꾸준한 사랑을 받는 대한민국 대표 브랜드가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

