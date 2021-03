영등포구, 코로나 추경 173억 편성… 소상공인·취약계층 맞춤 지원

본예산 대비 173억 증액한 긴급 추경…올해 예산 총 7349억 편성... 실질 피해계층인 소상공인·취약계층 맞춤형 지원 29억 투입...코로나19 방역체계 및 선별진료소 운영 강화 등 28억 투입...재해·재난 대응, 현안사업 조속 추진 위해 116억 추가 편성

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 취약계층 지원을 위해 총 173억 원 규모의 제1회 추가경정예산안(추경)을 26일 구의회에 제출했다.

현재 코로나19 전국 확진자 숫자는 11만770명(3.26.기준)을 넘어섰으며, 감염병 확산이 멈추지 않고 있는 가운데 코로나19 사태가 장기화되고 있다.

구는 이런 상황에서 더욱 냉각될 소비심리와 지역경제 위축에 대비, 구민들의 경제적 어려움을 구제하기 위한 비상대책으로서 추경예산안을 긴급 편성했다.

이로써 구의 올해 예산 규모는 본예산 대비 173억 원 증가한 추경예산으로 총 7349억 원이 될 전망이다.

이번 추경예산은 ▲코로나19 실질적 피해계층인 소상공인 및 저소득층 맞춤형 직접적 지원 ▲코로나19 방역 강화 ▲재해·재난 긴급대응 능력 강화에 특히 중점을 뒀다.

가장 먼저 구는 소상공인과 저소득층 직접지원을 위해 29억 원 규모 예산을 투입한다.

코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 중소기업육성기금 전출금 11억 원을 편성한다. 총 200억 원 규모로 업체 당 2000만 원까지 무이자 융자를 지원, 긴급자금이 필요한 소상공인의 경영 안전을 돕는다.

또 저소득 취약계층 생활지원금으로 15억3000만 원을 편성한다. 기초생활수급자 및 차상위 계층과 법정한부모가족 총 1만5300명에게 1인 당 10만 원을 지급, 생계를 지원한다.

더불어 돌봄·복지시설 운영비 보전으로 2억8000만 원을 지원한다. 휴원 장기화로 운영난을 겪는 어린이집, 긴급돌봄으로 운영이 가중된 지역아동센터, 고강도 방역조치로 어려움이 큰 어르신 요양시설을 핀셋 지원, 안정적인 복지서비스 제공에 힘쓴다.

다음으로 코로나19 장기화에 따른 방역체계 강화 및 선별진료소 운영 강화에 28억2000만 원을 투입한다.

확진자 동선 등 방역소독 사업에 7억4000만 원을 투입해 지역사회 기초 방역망을 튼튼하게 관리, 보건소 선별진료소 확대 운영에 18억 원을 투입해 공공 진료체계를 안정적으로 운영하는 데 힘쓸 계획이다.

또 아동 ·종교시설, 공동주택 등 다중이용시설 방역물품 지원에 2억8000만 원을 투입, 코로나19의 다중이용시설 전파를 선제적으로 차단한다.

끝으로 재해 ·재난 목적 예비비 및 긴급한 현안 사업을 위한 예산으로 116억 원을 편성했다.

서울시와 공동으로 민생경제를 위한 재난 지원금을 마련하기 위해 재해재난 목적 예비비 80억 원을 편성, 재난 지원금과 더불어 향후 감염병 등 여러 유형의 재해 ·재난 발생 시 적재적소에 투입할 예정이다.

그 외 타임스퀘어 공공 문화복지공간 연내 조성을 위한 사업비 36억 원을 편성한다.

이번 추경예산안은 지난 26일 구의회에 제출, 31일 구의회 임시회의 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “아직도 현재진행중인 코로나19 대응을 위해 긴급 시행이 필요한 사업들을 차질 없이 추진하기 위해 이 같은 추경안을 편성하게 됐다”며 “이번 추경예산이 코로나19를 극복하고 일상을 회복하기 위한 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr