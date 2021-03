[아시아경제 유현석 기자] 대한항공이 정규리그 1위 자리에 올랐다.

대한항공은 29일 서울시 장충체육관에서 열린 프로배구 도드람 2020-2021 V리그 남자부 우리카드와의 방문 경기에서 1세트를 빼앗겼다. 하지만 2·3세트를 연이어 따내며 정규리그 1위를 확정했다.

대한항공은 승점 1점만 따내면 정규리그 1위를 확정할 수 있는 상태에서 2세트를 따내면서 승패와 상관없이 정규리그 1위가 됐다.

2010-2011, 2016-2017, 2018-2019시즌 정규리그 1위를 차지한 대한항공은 2시즌 만에 구단 4번째 정규리그 정상에 올랐다.

