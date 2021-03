내일도 황사·초미세먼지…부산 등 7개 시도 비상저감조치 시행

[아시아경제 김은별 기자] 환경부는 부산을 포함한 7개 시·도에 초미세먼지(PM 2.5) 위기경보 '관심' 단계를 발령하고 이들 지역을 대상으로 비상저감조치를 시행한다고 29일 밝혔다.

초미세먼지 위기 경보와 비상저감조치는 30일 오전 6시부터 오후 9시까지 적용되며, 조치가 적용되는 곳은 부산, 광주, 충남, 전북, 전남, 경남, 제주 등이다. 이들 지역은 이날 초미세먼지 농도가 50㎍/㎥를 웃돌았고 30일에도 상황에 변화가 없을 것으로 예상된다.

이번 조치에 따라 전국 석탄 발전 18기 가동이 정지되고, 37기는 출력이 80%로 제한된다. 저공해 조치를 하지 않은 5등급 차량은 해당 지역 내 운행이 중단된다. 미세먼지 다량 배출 사업장은 조업시간 변경, 가동률 조정, 효율 개선 등의 조치를 해야 한다.

건설 공사장에서는 공사시간 조정, 살수차 운영, 방진 덮개 씌우기 등 날림 먼지 억제 조치가 적용된다. 환경부와 해당 지자체 등은 미세먼지 다량 배출 사업장 등에 대한 점검과 단속을 강화할 예정이다.

한정애 환경부 장관은 "고농도 미세먼지가 발생됨에 따라, 정부는 비상저감조치 시행 등 분야별 저감대책을 철저히 추진할 계획"이라며 "황사가 잔류할 것으로 예상되는 만큼 국민들께서도 최대한 외출을 자제해주시고, 손씻기 등 방역수칙을 준수해주시기를 당부드린다"고 강조했다.

