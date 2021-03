화이자·AZ·모더나…"日 국민, 원하는 백신 골라서 맞는다"

고바야시 후미아키 보좌관 "접종 장소별로 백신 결정"

"정보 공개해 선택 가능한 환경 만들고 싶다"

오는 4월부터 만 65세 이상 접종 진행

화이자·AZ·모더나 등 백신 3종 1억5000만명분 이상 계약

[아시아경제 임주형 기자] 일본 정부 백신 접종 당국자는 여러 개의 코로나19 백신 사용 승인이 허가되면, 접종 대상자가 제품을 직접 선택할 수 있게 하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

29일 일본 매체 '요미우리 신문'에 따르면 코로나19 백신 접종을 담당하고 있는 고바야시 후미아키 내각부 대신 보좌관은 전날(28일) 한 민영방송에 출연한 자리에서 "접종 장소별로 맞는 백신을 결정할 것"이라며 "공표된 장소에서는 (접종자가) 맞을 백신을 고를 수 있다"고 밝혔다.

현재 일본에서는 미 제약사 화이자와 독일 바이오앤테크가 공동개발한 코로나19 백신이 사용 승인을 받은 상황이다. 여기에 더해 영국 아스트라제네카(AZ)-옥스퍼드대 백신, 미국 모더나 백신의 승인 심사가 진행 중이다.

고바야시 대신 보좌관은 앞으로 여러 백신의 사용 승인 허가가 날 경우, 접종 대상자의 의향에 따라 맞을 백신을 직접 고를 수 있게 하겠다는 뜻으로 풀이된다.

고바야시 대신 보좌관은 백신의 부작용 우려에 대해 "개인 사정으로 맞고 싶지 않은 분도 있다"며 "정보를 제대로 공개해서 (백신을) 선택할 수 있는 환경을 만들고 싶다"고 강조했다.

백신 접종이 완료된 이에게 발급되는 '접종 증명서'에 대해서는 "출입국의 경우는 준비하고 싶다"고 답했다.

또 일본 내 음식점에 출입할 때 접종 증명서를 요구하게 하는 방안에 대해서는 "충분히 논의를 할 필요가 있을 것"이라고 전하기도 했다.

한편 일본은 지난달 17일 첫 백신 예방 접종을 시작했다. 일본이 최초로 도입한 백신은 화이자가 개발한 핵산(mRNA) 백신으로, 일본은 해당 백신 7000만명분을 계약한 상황이다.

일본 정부는 코로나19 방역·의료 현장에서 일하고 있는 의사·간호사 등 필수 의료진들을 대상으로 가장 먼저 접종을 진행하고 있다. 이들에 대한 접종이 마무리되면, 오는 4월부터 6월까지 만 65세 이상 고령층 3600만명에 대해 집중적으로 접종을 추진할 방침이다.

한편 일본 정부는 AZ 백신 6000만명분, 모더나 백신 2500만명분도 공급받기로 계약했다. 이들 백신은 현재 사용 승인 허가를 위한 심사를 받고 있다.

