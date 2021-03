데브시스터즈, 이시간 주가 +0.08%.... 최근 5일 개인 6971주 순매수

데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 128,700 전일대비 4,400 등락률 +3.54% 거래량 927,597 전일가 124,300 2021.03.29 14:58 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 데브시스터즈, 최근 5일 외국인 4만 5639주 순매도... 주가 15만 1300원(+13.76%)“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 29일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.08% 오른 12만 4400원에 거래되고 있다. 거래량은 83만 226주로 전일 거래량 대비 28.53% 수준이다. 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 128,700 전일대비 4,400 등락률 +3.54% 거래량 927,597 전일가 124,300 2021.03.29 14:58 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 데브시스터즈, 최근 5일 외국인 4만 5639주 순매도... 주가 15만 1300원(+13.76%)“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 모바일게임 퍼블리싱 전문업체로 알려져 있다.

3월 24일 유안타증권의 이창영 연구원은 '2021년 하반기 순차적으로 'BRIXITY', 'SAFE HOUSE', '쿠키런 : 오븐스매쉬(쿠키런 최초 3D 캐쥬얼 슈팅게임, 스팀선출시예정)' 출시 대기중. '오븐브레이크', '킹덤'의 연이은 흥행으로 '쿠키런 IP'에 대한 사용자 저변확대 및 충성도 증가로 흥행가능성은 어느때보다 높다는 의견 임. 또한, 게임 흥행에 따른 현금 유입, 재무구조 개선에 따른 우수 개발자 유입 증가로 회사의 장기적인 개발 능력은 증가할 것으로 기대됨. '이라며 데브시스터즈의 목표가를 15만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 데브시스터즈를 6971주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 5716주 순매도, 2008주 순매도 했다.

