갤러리관악 한중작가 교류전 개최

29일부터 4월8일까지 관악구청 2층 갤러리관악에서 한중문화교류 해 맞아 총 30여점 한국과 중국 작가들 다양한 작품 선보여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 한중문화교류의 해를 맞아 구청 2층 갤러리에서 ‘한중작가교류전’을 개최한다.

이번 전시회는 3월29일부터 4월8일까지 한중미술협회 소속 작가의 사진, 서양화, 동양화, 도예, 조각 등 다양한 장르의 미술작품 30여점을 선보일 예정이다.

특히 차홍규(하이브리드) 명예회장을 비롯 윤상민(사진)회장, 이지연(서양화), 정희애(캘리그라피) 등 17명의 한국작가와 陽子(사진) 車薪(서예) 등 6명의 중국작가까지 총 24명의 작가들이 참여, 한자리에서 다양한 작품을 볼 수 있는 흔치 않는 기회가 될 것이다.

갤러리관악은 오전 10시부터 오후 6시까지 관람할 수 있으며, 체온 측정 및 방문기록지 작성, 내부 관람 인원 조정(거리두기) 등 코로나19 관련 방역지침을 철저히 준수하며 진행된다.

한편, 갤러리관악은 지역예술인들의 다양한 작품을 전시, 구 청사를 찾은 구민들이 수준 높은 작품들을 쉽고 편하게 관람할 수 있도록 운영하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 전시회는 한중문화교류의 해를 맞아해 한중미술협회에 소속된 작가들의 다양한 작품을 감상할 수 있는 전시가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 주민들이 집 가까이에서 친숙하게 예술을 즐길 수 있도록 다양한 전시를 개최해 나가겠다”고 말했다.

