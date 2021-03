[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남의 한 성형외과에서 마취용 프로포폴 등 향정신성 의약품이 도난당하는 사건이 발생했다.

29일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 성형외과 사무실에 보관 중인 프로포폴과 디아제팜 등 의약품이 도난당했다는 신고를 접수하고 수사를 벌이고 있다.

해당 사건은 지난 25일 오전 발생했고 이틀 뒤 신고를 접수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

