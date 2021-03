SK이노, 상반기 신입사원 세자릿수 채용

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 2,500 등락률 -1.20% 거래량 287,468 전일가 209,000 2021.03.29 12:53 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 美서 배터리 재활용 기술 친환경성 검증SKIET, 폴란드 배터리 분리막 공장 1.1兆 추가 투자 '역대 최대'SK종합화학-애경산업, 친환경 플라스틱 생태계 조성 '맞손' close 은 자회사 등을 포함해 올해 상반기 신입사원 채용을 29일부터 시작했다. 수시채용 방식으로 SK이노베이션과 SK에너지, SK트레이딩인터내셔널, SK아이이테크놀로지 등에서 세 자릿수(○○○명)를 뽑는다. 경영지원·비즈니스·엔지니어·연구개발 등 전 직무를 대상으로 한다.

SK그룹은 과거 그룹 차원의 공채 방식에서 계열사별 수시채용 방식으로 바꿔나가고 있다. 이번에 SK그룹 계열사 가운데 가장 먼저 올해 채용을 시작한 것으로 채용절차도 과거보다 줄여 빨리 진행키로 했다. 회사 관계자는 "그린밸런스2030 달성을 위한 ‘파이낸셜 스토리’에 공감하고 친환경에너지와 소재 중심 기업 추구를 위해 역량을 발휘할 수 있는 인재 선발에 중점을 두겠다"라고 말했다.

자세한 채용공고는 이날부터 SK그룹 채용사이트에서 확인 가능하다. 이 회사가 운영하는 SNS 등을 통해 추가 정보를 얻을 수 있다. 서류접수는 다음 달 16일까지며 두달 간 서류심사·필기·면접전형 등을 거친다. 합격자는 6월 말께 나와 7월 초 입사한다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr