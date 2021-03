웹툰 스튜디오 와이랩과 '슈퍼스트링' IP 영상화 사업협력

콘텐츠 제작사 스튜디오드래곤과 웹툰 스튜디오 와이랩은 '슈퍼스트링' 지식재산권(IP) 영상화를 위한 사업협력 계약을 체결했다고 29일 전했다. 슈퍼스트링이란 '아일랜드', '신암행어사', '부활남', 테러맨', '심연의 하늘', '신석기녀' 등 와이랩 인기 웹툰 열여섯 편 속 영웅들을 하나의 세계관으로 통합한 프로젝트다. 이번 계약으로 스튜디오드래곤은 슈퍼스트링 IP 영상화 공동제작의 독점권을 확보했다. 와이랩의 다른 웹툰에도 우선 협상권을 발휘해 다양한 장르의 영상을 기획·개발할 예정이다. 강철구 대표이사는 "검증된 IP와 우리의 기획·제작 역량으로 슈퍼히어로 소재를 영상화한다"며 "세계관을 연결해 슈퍼스트링을 글로벌 프랜차이즈 IP로 키우겠다"고 했다.

