맥도날드, 13년 만에 ‘필레 오 피쉬’ 재출시

[아시아경제 이승진 기자] 한국맥도날드는 '필레 오 피쉬'를 13년 만에 재출시를 결정하고 오는 4월1일부터 전국 매장에서 상시 판매할 예정이다.

'필레 오 피쉬'는 부드러운 질감의 스팀번(버거빵)에 겉은 바삭하지만 속은 부드러운 생선살 패티가 조화를 이룬다. 여기에 맥도날드의 56년 노하우를 담은 특별한 타르타르 소스까지 더해진다. 지난해 도입한 ‘베스트 버거’ 이니셔티브의 적용으로 '필레 오 피쉬'는 단종 이전보다 맛과 품질이 한층 더 개선됐다.

'필레 오 피쉬'에는 국내 QSR(퀵서비스레스토랑) 업계 최초로 해양생태계 보호 인증(MSC)을 받은 100% 자연산 알래스카 폴락 패티가 사용된다. MSC 인증은 어종과 서식지 등 해양 생태계를 건강하게 보호하고 지속 가능한 방식으로 어업 활동을 하는지에 대한 다양한 요소들을 평가해 부여하는 국제 인증이다.

맥도날드는 '필레 오 피쉬' 재출시를 기념해 치즈와 패티가 두 장씩 들어간 ‘더블 필레 오 피쉬’도 함께 출시해 올해 말까지 판매할 예정이다. ‘필레 오 피쉬’의 가격은 단품 3500원, 세트 4500원이다. ‘더블 필레 오 피쉬’의 가격은 단품 5000원, 세트 6000원이다.

맥도날드 관계자는 “오랜 시간 동안 필레 오 피쉬에 대한 깊은 애정을 보여준 많은 고객들을 위해 업그레이드된 재료에 더욱 맛있어진 버거로 돌아왔다“며 “필레 오 피쉬에 대한 추억은 물론, 처음 접하는 고객들에게는 입안 가득 밀려오는 알래스카의 신선한 맛과 즐거움을 선사할 것“이라고 말했다.

