뉴트리플랜, ‘한국산업의 브랜드파워’ 펫푸드 부문 3년 연속 1위

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B의 펫푸드 전문 브랜드 ‘뉴트리플랜’이 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 ‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 펫푸드 부문 3년 연속 1위에 선정됐다.

‘한국산업의 브랜드파워’는 한국능률협회컨설팅이 매년 국민의 소비생활과 밀접한 관련이 있는 각 산업의 제품과 서비스를 대상으로 소비자 조사를 실시해 인지도, 충성도 등 각 브랜드의 경쟁력을 평가하는 제도다.

‘뉴트리플랜’은 소비자 평가 항목 가운데 이미지, 구입가능성, 선호도 등 충성도 부문에서 우수한 평가를 받아 2019년부터 펫푸드 부문 3년 연속 1위를 차지했다.

동원F&B는 1991년부터 펫푸드를 만들어 반려동물 시장이 발달한 일본 시장에 약 30년간 5억 5000만캔 이상의 반려묘용 습식캔을 수출해오며 품질을 인정받고 있다. 이를 바탕으로 2014년 펫푸드 전문 브랜드 ‘뉴트리플랜’을 론칭해 참치, 연어, 크릴, 홍삼 등 다양한 식품 분야의 기술력과 노하우로 만든 우수한 펫푸드를 선보이고 있다.

또한 2019년 대규모 투자를 통해 창원공장에 연간 1000만 개의 펫푸드 파우치 생산이 가능한 설비를 증설했다. 원료기술에 강점을 가진 참치, 연어, 크릴, 홍삼 등을 활용한 반려묘용 습식 파우치를 비롯해 다양한 사료와 간식 제품 등을 생산하고 있으며, 반려견용 주식 사료를 선보이며 반려견 시장에도 진출했다.

최근에는 인스타그램 라이브 방송, 라이브 커머스, 크라우드 펀딩 플랫폼 등 온라인 채널을 적극적으로 활용해 고객과 활발히 소통하고 있다. 특히 뉴트리플랜 임직원들이 직접 반려동물과의 일상을 콘텐츠로 제작하고 제품 개발 과정에도 소비자 의견을 반영해 많은 반려인들의 공감을 얻고 있다.

동원F&B 관계자는 “뉴트리플랜에 대한 고객들의 관심과 사랑으로 펫푸드 부문 3년 연속 1위에 선정될 수 있었다”며 “앞으로도 고객들이 믿을 수 있는 우수한 신제품을 선보이고 다양한 마케팅 활동을 통해 펫푸드 시장의 선두 브랜드로 거듭날 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr