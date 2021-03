이어룡 대신금융 회장, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

어린이 교통사고 예방 및 안전한 교통환경 조성을 위한 캠페인 참여

[아시아경제 송화정 기자]대신금융그룹이 어린이 보호를 위한 교통안전 캠페인에 동참했다.

대신금융그룹은 이어룡 회장이 어린이 교통사고 예방 및 안전한 교통환경 조성을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다고 29일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 행정안전부가 시작한 참여형 릴레이 캠페인이다. 어린이 보호구역 내 교통사고 예방이라는 사회적 공감대를 조성하기 위해 진행하고 있다. ‘1단멈춤, 2쪽저쪽, 3초동안, 4고예방’ 표어를 든 사진을 SNS 등에 게재한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식이다.

이 회장은 “우리 사회 미래의 주역이 될 어린이의 안전을 지키는 일은 모두가 참여해야 할 의무”라며 “이 캠페인으로 어린이들이 마음놓고 다닐 수 있는 교통환경이 만들어지길 바란다”고 밝혔다.

이 회장은 김영식 한국공인회계사회 회장의 추천으로 이번 캠페인에 참여하게 됐으며 다음 교통안전 릴레이 챌린지를 이어갈 주자로 김정완 매일홀딩스 회장, 윤영달 크라운해태홀딩스 회장을 추천했다.

