시속 130㎞ 곡예운전, 잡고 보니 "딸이 아파요"…처벌 대신 호위한 경찰

[아시아경제 최은영 기자] 고속도로를 130㎞가 넘는 속도로 질주하던 30대 부모가 경찰에 적발됐다. 그러나 해당 과속차량과 경찰의 사연이 공개돼 누리꾼들의 감동을 자아내고 있다.

28일 오전 30분경 강원지방경찰청 고속도로순찰대는 중앙고속도로 부산 방향 춘천휴게소 인근에서 과속차량을 발견했다.

전날부터 비가 내려 도로가 매우 미끄러운 상태였고, 해당 차량은 차선을 변경하며 시속 130㎞가 넘는 속도로 질주하고 있었다. 위험천만한 모습에 경찰은 추적 끝에 홍천강휴게소 졸음쉼터로 차량을 멈춰 세웠다.

단순한 과속 운전인 줄 알았던 차량에서 내린 운전자 A(37) 다급한 표정으로 자초지종을 설명했다. A 씨는 "과속한 것은 아는데 너무 급한 상황이고 사정이 있다"라고 호소했다. A 씨 부부는 선천적 질병으로 인해 과거 큰 수술을 받은 적 있는 만 3세 딸 B 양이 호흡곤란을 호소해 급히 병원을 찾는 중이었다고 했다. 실제로 뒷좌석에는 기관절개 튜브를 한 B 양이 힘든 모습으로 탑승해있었다.

A 씨의 다급한 사정을 들은 경찰은 A 씨 가족을 위해 병원까지 약 10㎞ 구간을 호위했다. 경찰의 호위를 받으며 무사히 병원에 도착한 B 양은 덕분에 위급 상황을 넘기고 큰 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "(A 씨가) 워낙 다급한 상황에 도움을 청할 곳이 없으니 과속을 하게 된 것 같다"라며 "긴급했던 상황임을 고려해 아무런 처분도 하지 않기로 했다"라고 전했다.

한편 해당 소식을 접한 누리꾼들은 "과속은 하면 안 되지만 일단 아무도 다치지 않아 다행이다. 무사히 치료 잘 받았기를 바란다", "위급한 상황에서 빠르고 올바른 판단이었다", "이게 진정한 민중의 지팡이다. 감사하다" 등의 반응을 보였다.

