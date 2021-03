인천시, 공항경제권 일자리 늘리기 본격화…'에어 잡 센터' 운영

지역혁신프로젝트 공모 선정…552명 고용 목표

뷰티·바이오 등 청년층 선호 중소기업 일자리 창출

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 지역 내 중소기업 및 공항 경제권을 대상으로 일자리 창출 사업을 본격화 한다고 28일 밝혔다.

이는 2021년 일자리 사업의 일환으로 고용노동부에서 추진하는 '지역혁신프로젝트 사업' 공모 선정에 따른 것이다.

총 사업비는 22억5000만원으로, 고용부로부터 12억4000만원을 지원받고 시가 10억1000만원을 부담해 추진한다. 올해 국비는 전년보다 2억7000여만원(27.6%) 늘어난 규모이며 552명의 고용창출을 목표로 한다.

지역혁신프로젝트 사업은 '중소기업 일자리 만들기' 프로젝트와 공항경제권 일자리 위기 극복을 위한 'HUB & HUG 인천'프로젝트로 나뉘어 추진된다.

우선 중소기업 일자리 만들기는 뷰티·바이오 등 인천시의 전략산업 육성과 고용정책을 연계해 청년층이 선호하는 일자리를 만들 계획이다.

또 지역 청년층의 창의적인 아이디어와 전문가의 컨설팅을 통해 중소기업의 애로사항을 해결하며, 직업계 고등학교별 맞춤형 교육훈련을 제공해 중소기업에 대한 인식 개선과 청년 취업을 촉진하게 된다.

HUB & HUG, 인천 프로젝트는 코로나19로 인한 공항경제권 일자리 위기에 대응하는 사업으로 실직자 등에게 심리치료와 취업 ·직무역량 강화 프로그램, 직업상담 서비스를 제공해 이·전직 등 취업을 지원한다.

3D메탈 프린팅 기술을 활용해 중소기업이 고부가가치 항공 산업으로 진출할 수 있도록 기술 및 시제품 제작을 지원하며, 항공정비 초급인력을 육성해 관련 산업에 취업을 유도한다.

특히 공항경제권에 특화된 일자리센터인 '에어(Air)잡(Job) 센터'를 설치, 공항 관련 실직(예정)자의 구직을 위한 개인별 맞춤형 일자리 서비스를 제공해 코로나19로 촉발된 고용위기를 극복할 계획이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr